Üye Girişi
'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat' - Son Dakika

'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat'

18.01.2022 12:42
'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat'

Öğrenci ve öğretmenlerin; okullarda buluştuğu bir dönemin son ders zili çalıyor.

Öğrenci ve öğretmenlerin; okullarda buluştuğu bir dönemin son ders zili çalıyor. Yarıyıl tatilinde kaliteli vakit geçirmenin önemine değinen Barış Sezgin, "Öğrenciler tatilde sevdikleriyle birlikte bol bol doğada vakit geçirebilir. Bunun yanı sıra dünyayı koruma bilinciyle atık malzemelerden faydalı ürünler tasarlayabilir, iklim krizi hakkında çalışmalar yapabilir ya da gelecekte seçmeyi hedeflediği meslekle ilgili araştırmalar yapabilir. Yarıyıl tatili eksikliklerin giderilmesi noktasında öğrenciler için bir fırsat" dedi.

Online eğitimle devam eden 1,5 yıllık sürenin ardından bu yıl okullarda öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşan öğrenciler ilk dönemin sonuna geldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılı 21 Ocak Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler iki haftalık tatilin ardından 7 Şubat'ta ikinci döneme başlayacak.

Eylül ayında büyük bir sevinçle okullara koşan öğrencilerin güzel bir tatili hak ettiklerini söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin "Dijital eğitim platformları sayesinde öğrenciler artık akademik gelişimlerini hem yüz yüze hem de online platformlarda sürdürebiliyorlar. Ancak bu yıl okul ortamında buluşma; öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim alanlarındaki eksikliğin giderilmesi konusunda önemli bir destek oldu. Bazı öğrencilerde akademik anlamda yaşanan eksiklerin de telafisi ile öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş sürecini başarıyla tamamlamış oldular. Bu dönemin en önemli kazanımları; öğrencilerin okullarına dönüşleri, oyun oynama isteklerini karşılamaları, evde teknoloji kullanımına sınırlar konulması, eski ders ve okul düzenlerine dönülmesi diyebiliriz. Ayrıca öğrencilerin duygularını paylaşıp akademik yönden gelişmesi motivasyonlarını ve başarı düzeylerini arttırdı. Bu durumu tüm yaş kademelerinde gözlemledik. Öğrenciler tatilde güzelce dinlenip, ikinci döneme daha motive olmuş olarak başlayacaklar" dedi.

BAŞARILAR MOTİVE EDİLMELİ

Bugünün karne günü olarak değil, geri bildirim günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Barış Sezgin, "Başarılı ve başarısını geliştirmesi gereken öğrencilerimiz var, mutluluklar ve hüzünler iç içe. Aileler bu duruma olgu olarak bakıp çocuklarına doğru geri bildirimler vermeli. Başarıları motive etmek gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca karneye yaklaşımda, yargılayıcı olmayan bir değerlendirmede bulunulmalıdır. Ebeveyn olarak yaklaşımımız bireyi yaşam hedefine, merak ettiği konulara, güçlü olduğu alanlara yönlendirmektir. Bilmeliyiz ki çocuğumuz o nottan ibaret değildir" diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde öğrencilere hem keyifli vakit geçirme hem de zorlandıkları konularda ders tekrarı yapmaları önerisinde bulunan Sezgin, "Karne tatilini verimli kılabilmenin birçok yolu var. Henüz okuma ve yazmayı öğrenmemiş olan okul öncesi kademesindeki öğrenciler için harfleri tanıyacakları, kelimelerle tanışacakları çeşitli aktiviteler uygulanabilir. Örneğin; evde hazırlanan oyun hamuru dokunma duyusunu harekete geçirirken, büyüteç ve dürbünler sayesinde görme duyusu ile araştırma becerileri gelişecektir. Tatil boyunca ailelerin çocuklarına kitap okumaları hem bilişsel gelişime hem de dil gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Çocukların daha çok doğaya döndüğü ve doğa ortamında yapılacak yürüyüşler, at binme gibi etkinliklerle hareket etmeleri de sağlanmalı" dedi.

EKSİKLERİ GİDERMEK İÇİN FIRSAT

Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ise tatillerin hem dinlenmek hem de eksikleri gidermek adına bir fırsat olduğunu ifade eden Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle sınava hazırlık yılında olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin okuldan çok kopmadan ama tatilde de derse yoğunlaşarak sıkılmadan, sakin bir süreç yaşamaları önemli. Sınav hazırlığı sürecinde öğrenciler kendilerini bireysel bir yarış içinde hissettikleri için öğrencinin bireysellikten sıyrılması adına takım çalışmaları yaptırılabilir. Bunun için arkadaşlarıyla ya da ailesiyle kutu oyunları, strateji ve takım oyunları oynama gibi takım bilincini güçlendirecek faaliyetlerde bulunulabilir."

DOĞAYLA BULUŞMA VE ÖZ DEĞERLENDİRME İÇİN FIRSAT

Uğur Okulları eğitim uzmanlarının, keyifli ve verimli bir tatil geçirmek için öğrencilere yönelik hazırladıkları öneriler şöyle sıralanıyor:

"Ailenizle birlikte en çok merak ettiğiniz yerleri gezebilir ya da gitme imkanı bulamadığınız yerlere hayali bir yolculuk düzenleyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz yerle ilgili araştırma yaparak hem yeni şeyler öğrenip hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz.

"Dünya'yı koruma bilinciyle evdeki atık malzemelerden faydalı ürünler tasarlayarak içerikleri hem ailenize hem de arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz.

"Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte doğa yürüyüşü yapabileceğiniz rotalar belirleyebilirsiniz.

"Arkadaşlarınızla birlikte fotoğraflı bir tatil günlüğü tutup, yeni dönem başladığında karşılıklı paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

"Okuduğunuz kitapların ve izlediğiniz filmlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Hatta belki kendinize ait sinema ve kitap blogları hazırlayarak, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz.

"Ailece yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz.

"İklim krizine yönelik yapılan çalışmaları inceleyip arkadaşlarınız ve ailenizin desteği ile siz de eylem planları yapabilirsiniz.

"Aile bireylerinin hepsinin bir arada bulunduğu saatlerde tüm teknolojik araç ve gereçlerden uzak bir gün geçirerek geleceğe dair sohbet edebilirsiniz.

"Arkadaşlarınız veya aile üyeleri ile yeni mutfak lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

"Öz değerlendirme yapabilirsiniz. Derslerde eksik kaldığınız konuları tekrar edip, testler çözebilirsiniz.

"Gelecekte seçmeyi hedeflediğiniz meslekle ilgili araştırmalar yapabilirsiniz."


'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat'
YORUMLAR
500

oyunlar, Tatil, Ocak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat' - Son Dakika


İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:40
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48

Son Dakika Haberleri
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
11:36 Türk Lirasına dikkat çekmek için aracını dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı
11:31 Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
11:26 Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!
11:12 18 Ocak Saat 11.15! Güne yükselişle başlayan dolar 13,51'den işlem görüyor
11:11 Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 12:47:33. #1.11#
SON DAKİKA: 'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement