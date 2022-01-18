'Eksikliklerin giderilmesinde yarıyıl tatili önemli bir fırsat' - Son Dakika

Öğrenci ve öğretmenlerin; okullarda buluştuğu bir dönemin son ders zili çalıyor. Yarıyıl tatilinde kaliteli vakit geçirmenin önemine değinen Barış Sezgin, "Öğrenciler tatilde sevdikleriyle birlikte bol bol doğada vakit geçirebilir. Bunun yanı sıra dünyayı koruma bilinciyle atık malzemelerden faydalı ürünler tasarlayabilir, iklim krizi hakkında çalışmalar yapabilir ya da gelecekte seçmeyi hedeflediği meslekle ilgili araştırmalar yapabilir. Yarıyıl tatili eksikliklerin giderilmesi noktasında öğrenciler için bir fırsat" dedi.

Online eğitimle devam eden 1,5 yıllık sürenin ardından bu yıl okullarda öğretmenleri ve arkadaşları ile buluşan öğrenciler ilk dönemin sonuna geldi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk yarıyılı 21 Ocak Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler iki haftalık tatilin ardından 7 Şubat'ta ikinci döneme başlayacak.

Eylül ayında büyük bir sevinçle okullara koşan öğrencilerin güzel bir tatili hak ettiklerini söyleyen Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin "Dijital eğitim platformları sayesinde öğrenciler artık akademik gelişimlerini hem yüz yüze hem de online platformlarda sürdürebiliyorlar. Ancak bu yıl okul ortamında buluşma; öğrencilerin sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim alanlarındaki eksikliğin giderilmesi konusunda önemli bir destek oldu. Bazı öğrencilerde akademik anlamda yaşanan eksiklerin de telafisi ile öğrenciler yüz yüze eğitime geçiş sürecini başarıyla tamamlamış oldular. Bu dönemin en önemli kazanımları; öğrencilerin okullarına dönüşleri, oyun oynama isteklerini karşılamaları, evde teknoloji kullanımına sınırlar konulması, eski ders ve okul düzenlerine dönülmesi diyebiliriz. Ayrıca öğrencilerin duygularını paylaşıp akademik yönden gelişmesi motivasyonlarını ve başarı düzeylerini arttırdı. Bu durumu tüm yaş kademelerinde gözlemledik. Öğrenciler tatilde güzelce dinlenip, ikinci döneme daha motive olmuş olarak başlayacaklar" dedi.

BAŞARILAR MOTİVE EDİLMELİ

Bugünün karne günü olarak değil, geri bildirim günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Barış Sezgin, "Başarılı ve başarısını geliştirmesi gereken öğrencilerimiz var, mutluluklar ve hüzünler iç içe. Aileler bu duruma olgu olarak bakıp çocuklarına doğru geri bildirimler vermeli. Başarıları motive etmek gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca karneye yaklaşımda, yargılayıcı olmayan bir değerlendirmede bulunulmalıdır. Ebeveyn olarak yaklaşımımız bireyi yaşam hedefine, merak ettiği konulara, güçlü olduğu alanlara yönlendirmektir. Bilmeliyiz ki çocuğumuz o nottan ibaret değildir" diye konuştu.

Yarıyıl tatilinde öğrencilere hem keyifli vakit geçirme hem de zorlandıkları konularda ders tekrarı yapmaları önerisinde bulunan Sezgin, "Karne tatilini verimli kılabilmenin birçok yolu var. Henüz okuma ve yazmayı öğrenmemiş olan okul öncesi kademesindeki öğrenciler için harfleri tanıyacakları, kelimelerle tanışacakları çeşitli aktiviteler uygulanabilir. Örneğin; evde hazırlanan oyun hamuru dokunma duyusunu harekete geçirirken, büyüteç ve dürbünler sayesinde görme duyusu ile araştırma becerileri gelişecektir. Tatil boyunca ailelerin çocuklarına kitap okumaları hem bilişsel gelişime hem de dil gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Çocukların daha çok doğaya döndüğü ve doğa ortamında yapılacak yürüyüşler, at binme gibi etkinliklerle hareket etmeleri de sağlanmalı" dedi.

EKSİKLERİ GİDERMEK İÇİN FIRSAT

Lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için ise tatillerin hem dinlenmek hem de eksikleri gidermek adına bir fırsat olduğunu ifade eden Sezgin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle sınava hazırlık yılında olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin okuldan çok kopmadan ama tatilde de derse yoğunlaşarak sıkılmadan, sakin bir süreç yaşamaları önemli. Sınav hazırlığı sürecinde öğrenciler kendilerini bireysel bir yarış içinde hissettikleri için öğrencinin bireysellikten sıyrılması adına takım çalışmaları yaptırılabilir. Bunun için arkadaşlarıyla ya da ailesiyle kutu oyunları, strateji ve takım oyunları oynama gibi takım bilincini güçlendirecek faaliyetlerde bulunulabilir."

DOĞAYLA BULUŞMA VE ÖZ DEĞERLENDİRME İÇİN FIRSAT

Uğur Okulları eğitim uzmanlarının, keyifli ve verimli bir tatil geçirmek için öğrencilere yönelik hazırladıkları öneriler şöyle sıralanıyor:

"Ailenizle birlikte en çok merak ettiğiniz yerleri gezebilir ya da gitme imkanı bulamadığınız yerlere hayali bir yolculuk düzenleyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz yerle ilgili araştırma yaparak hem yeni şeyler öğrenip hem de keyifli zaman geçirebilirsiniz.

"Dünya'yı koruma bilinciyle evdeki atık malzemelerden faydalı ürünler tasarlayarak içerikleri hem ailenize hem de arkadaşlarınıza anlatabilirsiniz.

"Arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte doğa yürüyüşü yapabileceğiniz rotalar belirleyebilirsiniz.

"Arkadaşlarınızla birlikte fotoğraflı bir tatil günlüğü tutup, yeni dönem başladığında karşılıklı paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

"Okuduğunuz kitapların ve izlediğiniz filmlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Hatta belki kendinize ait sinema ve kitap blogları hazırlayarak, arkadaşlarınıza önerebilirsiniz.

"Ailece yeni bir dil öğrenmeye başlayabilirsiniz.

"İklim krizine yönelik yapılan çalışmaları inceleyip arkadaşlarınız ve ailenizin desteği ile siz de eylem planları yapabilirsiniz.

"Aile bireylerinin hepsinin bir arada bulunduğu saatlerde tüm teknolojik araç ve gereçlerden uzak bir gün geçirerek geleceğe dair sohbet edebilirsiniz.

"Arkadaşlarınız veya aile üyeleri ile yeni mutfak lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

"Öz değerlendirme yapabilirsiniz. Derslerde eksik kaldığınız konuları tekrar edip, testler çözebilirsiniz.

"Gelecekte seçmeyi hedeflediğiniz meslekle ilgili araştırmalar yapabilirsiniz."