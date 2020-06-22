Ekşilik böceğine karşı tuzaklı koruma - Son Dakika

Ekşilik böceğine karşı tuzaklı koruma

Tarım ve Orman Bakanlığının kuru incirde aflatoksini önlemek amacıyla başlattığı 'Kuru İncirde Mikotoksin Kontaminasyonu Önleme Eylem Planı' kapsamında, üreticilere ulaştırılan tuzaklar sayesinde incirde en büyük zararı oluşturan ekşilik böcekleri ile mücadele ediliyor.

Ekşilik böceğine karşı tuzaklı koruma, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığının kuru incirde aflatoksini önlemek amacıyla başlattığı 'Kuru İncirde Mikotoksin Kontaminasyonu Önleme Eylem Planı' kapsamında, üreticilere ulaştırılan tuzaklar sayesinde incirde en büyük zararı oluşturan ekşilik böcekleri ile mücadele ediliyor.


Tarım ve Orman Bakanlığının kuru incirde aflatoksini önlemek amacıyla başlattığı 'Kuru İncirde Mikotoksin Kontaminasyonu Önleme Eylem Planı' İzmir'de de yürütülüyor. Eylem Planı kapsamında incirde en büyük zararı oluşturan ve bölgede beş türü bulunan ekşilik böcekleri ile mücadele ediliyor. Mücadele kapsamında 2019 yılında Ege İhracatçılar Birliği (EİB) tarafından alınan 6 bin 600 adet ekşilik böceği tuzağı İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kuru incir üretimi yapılan Tire, Beydağ, Ödemiş, Kiraz, Selçuk, Bayındır ilçelerinde dağıtılıyor. İlçe müdürlükleri, bu tuzakları incir üreticilerine ulaştırarak kullanmalarını sağlıyor. Bu yıl yine İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ege İhracatçı Birlikleri tarafından alınması sağlanan 500 adet tuzak Tire ilçesinde üreticilere dağıtıldı.


Kalite ve ürün kaybına yol açıyor


Ekşilik böcekleri gerek bahçe gerekse depolarda kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturuyor. Direkt yaptıkları bu zararın yanı sıra başta aflatoksin oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan etmenleri de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açıyor. Üreticilerin ellerinde bulunan veya temin ettikleri tuzakları nisan ayı başı itibariyle asarak mücadeleye başlamaları ve hasat sonuna kadar mücadeleye devam etmeleri gerekıyor. Ayrıca, bu tuzakların ilek arısına zarar vermemesi için ilekleme döneminde kaldırılması ve son ileklemeden bir hafta sonra tekrar asılması gerekiyor.


"8 bin 750 adet tuzak üreticilerimize ulaştırıldı"


Zararlıyla mücadele kapsamında Ödemiş'te tuzak asımına katılan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "İzmir'de 1 milyon 600 bin 713 adet incir ağacı bulunmaktadır. Ödemiş ilçemizde ise bu rakam 226 bin 250'dir. Bugün proje kapsamında burada üreticilerimizle birlikte hazırlanan tuzakları ağaçlara astık. İncir üreticilerimize ekşilik böceği tuzağı dağıtımına devam ediyoruz. Ödemiş'te bu yıl Ticaret Borsası tarafından alınan 750 adet tuzak, Ödemiş İlçe Müdürlüğü tarafından üreticilerimize dağıtılacak ve asılacak. 2019 ve 2020 yıllarında İzmir'de toplam 8 bin 750 adet tuzak üreticilerimize ulaştırıldı" dedi.


Tuzakların kurulması


Özen, "Ekşilik böceği ile mücadele için üreticilerimiz tuzakları kendileri de şu şekilde hazırlayabilirler; ağzı kapaklı plastik bir kova alınır ve kapağında ekşilik böceklerinin geçebileceği 3 milimetre aralıklı tel ızgara bulunur. Kovanın yarısına kadar su, 5-6 adet hurda incir ve bir tatlı kaşığı kuru hamur mayası konur. Tuzaklar, kovanın kapağı kapatılarak ağaçlara asılır. Tuzakların içeriği 15 günde bir yenilenmelidir. Tuzaklar üreticiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli zararlıyla doğru yöntemle mücadele edilmelidir. Daha önce dağıtılmış olan tuzaklar da içleri temizlenip tuzak içeriği hazırlanarak tekrar kullanılabilir" diye konuştu.


Türkiye, dünyada kuru incir ihracatında 1. sırada yer alıyorç Ege Bölgesi, Türkiye'nin toplam üretiminin yaklaşık yüzde 76'sını karşılıyor. Kuru incir üretiminde İzmir ise, Aydın'ın ardından 43 bin 433 ton üretim miktarı ile 2. sırada yer alıyor. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekşilik böceğine karşı tuzaklı koruma - Son Dakika Ekonomi

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