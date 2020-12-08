'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalanlara 100 bin TL ödül - Son Dakika

'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalanlara 100 bin TL ödül

08.12.2020 13:01
'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalanlara 100 bin TL ödül, System.String[]

İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen 'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalan iki girişimciye Eksim Holding, toplamda 100 bin TL ödül verdi.

İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen 'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalan iki girişimciye Eksim Holding, toplamda 100 bin TL ödül verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen ve yeni girişimlerin en iyilerinin ödül ve yatırımlarla buluştuğu Big Bang Start-up Challenge yarışması 'Rise Together' mottosuyla bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Yarışmada sağlık ve su altı teknolojisi alanında başarılı görülen iki girişimciye Eksim Holding tarafından toplam 100 bin TL ödül desteğinde bulunuldu. Girişimcilere ödülleri, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli tarafından online olarak takdim edildi.

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ŞART"

Kalkınmış ülkelerin katma değerli üretim sayesinde sanayi devrimini gerçekleştirdiklerini söyleyen Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, "Sanayi devriminde kaçırdığımız fırsatı teknoloji devriminde yakalayabilmek için devlet, iş dünyası, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla bir araya gelerek var gücümüzle çalışmalıyız. Ülkemizin kalkınmasını ve toplum refahını yukarı taşımak için de katma değerli üretimin şart olduğunu düşünüyoruz. Biz de şirket olarak yaptığımız işlerimizde bu prensipten güç alıyoruz. Bu minvalde geçen yıl Eksim Ventures'ı kurmaya karar verdik" diye konuştu.

"PROJELERİN BİR KISMINI DA ÖZELLİKLE DİNLEDİM"

İTÜ Magnet'in İleri Aşama Girişimcilik Merkezi olarak konumlandığına dikkat çeken Ebubekir Tivnikli, merkezi ziyaretinde hissettiği heyecanı ve hayranlığı aktardı ve projeler arasından seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını ifade etti:

Tivnikli, "İTÜ Magnet'i görünce orada çalışan arkadaşlara çok özendim. Çok ilham verici ve keyifli bir yerdi. Girişimcilik ekosistemi beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden bizzat aranızda olmaya gayret ettim. Projelerin bir kısmını da özellikle dinledim. Her biri ayrı ayrı pekçok güzel fikirler içeriyor. Bu çok çekici girişimler arasında seçim yapmak bir hayli zor oldu" ifadelerini kullandı.

EKSİM HOLDİNGDEN ÖDÜL ALAN GİRİŞİMCİLER

İTÜ Çekirdek'e bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus'un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alındı ve 3 Aralık'ta Big Bang Start-up Challenge'ın sanal sahnesine çıkan 20 teknoloji girişimi belirlendi. Big Bang Start-up Challenge yarışmasında Eksim Holding'in 50'şer bin liralık ödüllerine hak kazanan girişimciler ise SeaRover ve Avokad.io oldu.


'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalanlara 100 bin TL ödül

İstanbul Teknik Üniversitesi, Big Bang, Holding, toplum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Big Bang Start-up Challenge' yarışmasında finale kalanlara 100 bin TL ödül - Son Dakika Ekonomi


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