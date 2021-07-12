Eksim Holding, Genç Enerji Programını başlattı

Eksim Holding enerji sektörüne kalifiye yöneticiler yetiştirmek üzere Genç Enerji Programı'nı başlattı..

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm aşamaları başarıyla tamamlayan 20 yönetici adayı Eksim Holding'in İstanbul'daki merkezinde çalışmaya başlarken, 55 aday ise farklı illerdeki grup şirketlerinde istihdam edilmeye başlandı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen programla yeni mezunlara tam zamanlı, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ise yarı zamanlı çalışma fırsatı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya, kurumsal performansı etkileyen en önemli etmenlerden ikisinin yetenek kazanımı ve farklı bakış açılarını bir arada çalıştırabilmek olduğunu belirterek, "İşte Genç Enerji Programı bunu hedefliyor. Eksim Holding'in yetkin ve deneyimli insan kaynağı ile, dijital zekası gelişmiş, dijital dünyanın içine doğmuş genç yeteneklerin buluşması hem mevcut çalışanlar hem de genç yetenekler için fırsatlar oluşturuyor. Bu programlar, uzmanlaşmayı erken başlatarak bir tür yetiştirme programı haline dönüyor. Gençler, daha mezun olmadan hem teknik anlamda bilgi ve beceri sahibi oluyorlar, hem de enerji sektöründe, erken yaşlarda uzmanlaşma imkanı yakalayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaya, programın genç işsizlik ile mücadeleye katkı sağlayacağına inandıklarını aktararak, Eksim Holding bünyesinde ileriki dönemde de gençlerin istihdamına yönelik programlarının süreceğini kaydetti.