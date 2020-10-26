- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi

26.10.2020 09:50

- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi Adana'da ekskavatörün alt kısmına gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi

ADANA - Adana'da ekskavatörün alt kısmına gizlenmiş 51 kilo 366 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda uygulama başlattı. Polis bir tırdan şüphelenip durdurdu. Polis tırın üzerinde taşınan ekskavatörde narkotik köpeği 'Uzi'yle arama yaptı. 'Uzi'nin tepki verdiği ekskavatörde yapılan incelemede, sürücü kabini altındaki bölmede uyuşturucu olduğu tespit edildi. Ekskavatör, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken polisler de yaklaşık 1 saat boyunca ekskavatörün alt kısmını sökmekle uğraştı. Ekskavatörün gizli bölmesini açan ekipler, 51 kilo 366 gram eroin ele geçirdi. Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi
- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi
- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi
- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi
- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi
- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi
- Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi

Narkotik, Polis, Adana, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Ekskavatörde 51 kilo eroin yakalatan zanlılar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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