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Ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü, Prof. Dr. Esin Davutoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı - Son Dakika

Ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü, Prof. Dr. Esin Davutoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı

Ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü, Prof. Dr. Esin Davutoğlu\'nu tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı
14.11.2023 13:01  - Güncelleme: 13:04

Eskişehir'de yol çalışması yapan ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü, Prof. Dr. Esin Davutoğlu'nu muayenehanesine 'Dana dili' bırakarak tehdit ettiği gerekçesiyle 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün eşi ve diğer kızı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de yol çalışması yapan ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü Mustafa Yücel'in, Prof. Dr. Esin Davutoğlu'nu muayenehanesine 'Dana dili' bırakarak tehdit ettiği gerekçesiyle 5 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi.
Dün öğle saatlerinde Mihalıççık İlçesi Karageyikli Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mustafa Yücel (40) idaresindeki 26 UC 793 plakalı kamyonet, yol çalışması yapan ekskavatöre arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçta bulunan Mustafa Yücel ile 8 yaşındaki kızı Nisa Yücel hayatını kaybetti. Mustafa Yücel'in eşi Firdevs Yücel (49) ile diğer kızı Sena Yücel (8) ise kazada yaralanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Mustafa Yücel'in, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'un muayenehanesinin bulunduğu apartmana 2 adet 'Dana dili' bırakarak tehditte bulunduğu, bu olayla ilgili başlatılan hukuki süreçte 5 yıl 6 ay hapis cezası aldığı öğrenildi. Yargılama sürecince tutuklu olarak cezaevinde bulunan Mustafa Yücel hakkında, karar açıklandıktan sonra tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak, bulunduğu il sınırını terk etmeme koşuluyla adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Mustafa Yücel, Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü, Prof. Dr. Esin Davutoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekskavatöre çarpan kamyonetin sürücüsü, Prof. Dr. Esin Davutoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı - Son Dakika
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