Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

15.03.2022 19:25
Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı, Hisarbey Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin iki haftadan beri sürdürdüğü çalışmanın ardından aralarında bir polis memuru ile inşaat mühendisinin de bulunduğu C.G., M.K., T.S.D. ve T.Y. isimli 4 şahıs Yeşilçam Köyü Karşı Tepe mevkiinde ekskavatör ile kaçak kazı yaptığı esnada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kuru sıkı tabanca, tarihi eser olduğu değerlendirilen kilit, 3,50 gram metamfetamin maddesi, değişik markalarda çok sayıda içki şişesi, kaçak sigara, TAPDK bandrolü ile yabancı ülkeye ait bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.Y isimli şahıs sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı Hisarcık'ta çiftçiler 'Ekilmedik Arazi Kalmasın' parolasıyla toplandı

Kaçak Kazı, Hisarcık, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
19:01 Konuşması takdir topladı! Kanada Meclisi üyeleri Zelenski'yi ayakta alkışladı
18:54 Bir devir kapandı! Manchester United'ın stadı tarih oluyor
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 19:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ekskavatörle kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement