Ekskavatörün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Ekskavatörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

15.05.2022 21:44
Ekskavatörün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Karabük'te sulama kanalında çalışan işçi, ekskavatörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Karabük'te sulama kanalında çalışan işçi, ekskavatörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Eskipazar ilçesine bağlı Doğancılar köyü Büyüktarla Mahallesi'nde yaşandı. Bir inşaat firmasının Üçevler-Kayı köyü arasında sürdürdüğü sulama kanalında işçi olarak çalışan İdris Say (63), yine aynı firmanın çalışanı olan Emrullah A.'nın (36) kullandığı ekskavatörün altında kaldı. İş makinesinin geri manevra yaptığı sırada altında kalan İdris Say, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ekskavatör operatörünün ifadesi için adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Yasin Erdem/İHA)

YORUMLAR
500
Kullandığı traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti Kullandığı traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti Son dakika haberi | Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberi | Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekskavatörün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
22:19 Golsüz beraberlikle biten Karagümrük maçı sonrası başarılı eldiven Altay Bayındır'dan itiraf: Otobüste duygusal anlar yaşadım
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:19 Bu saat aralıklarında cinsel ilişkiye girenler dikkat! Yaptığınıza bin pişman olabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 23:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ekskavatörün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement