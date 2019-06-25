Son Dakika Haberleri: Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi (2)
Son Dakika Güncel Haber

Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi (2)

1 saat önce

3 KİŞİ TUTUKLANDINiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından sarbest bırakıldı.

Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından sarbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan zanılardan Ö.K, İ.Ç. ve A.A.P. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
Niğde, Cumhuriyet Savcısı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sanat dünyasının acı kaybı! Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz Yunanistan Başbakanı Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 22:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]