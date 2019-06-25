Ekspertiz operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi (2)

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3 KİŞİ TUTUKLANDINiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından sarbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:26 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.K., Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından sarbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkan zanılardan Ö.K, İ.Ç. ve A.A.P. tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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