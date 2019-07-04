Son Dakika Haberleri: Ekspertiz testinde merak edilen detaylar
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Ekspertiz testinde merak edilen detaylar

1 saat önce

İkinci el araç ticaretinde düzenlenmesi zorunlu olan ekspertiz raporuyla birlikte alıcı en ince ayrıntısına kadar aracın neyi var neyi yok öğrenmek istiyor.

Ekspertiz testinde merak edilen detaylar, System.String[]

Araç alım ve satımında karşılaşabilecek sorunlara karşı uzmanlar aracı almadan önce mutlaka ekspertiz raporu istenmesi gerektiği yönünde alıcıları uyarıyor. Konuyla ilgili TÜV SÜD D- Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger '' İkinci el araç alımı sırasında aracın mevcut durumunu belirlemek, herhangi bir kaza ya da arıza olup olmadığını tespit etmek amacı ile araba ekspertizi yapılır. Ekspertiz işlemi sayesinde araç detaylı bir şekilde incelenir, analiz edilir ve son olarak elde edilen veriler rapor haline getirilerek aracı alacak kişiye sunulur '' diyerek raporun önemine dikkat çekti.

İşte bu yazımızda araba ekspertiz raporu oluşturulurken hangi testlerin yapıldığına, nelere bakıldığına dair ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Yanal Kayma Test: Bir aracın 1 km'lik mesafe içerisinde sağa veya sola ne kadar kayabileceğini 1 metrelik mesafede lçebilmesidir.

Süspansiyon Test: Cihaz vasıtasıyla ilgili aracın tekerlekleri yukarı aşağı yönde hareket ettirilerek, araca kasisten geçiş, çukura düşüş etkisi verilir. Bu şekilde aracın süspansiyon verimliliği ölçülür. Tek tek süspansiyon başına ölçülmesinin ardından ön ve arka değerler arasındaki farklılıklar da ölçüm sonucunda verilir.

Fren Test: Cihazdaki ruloların üzerinde bulunan kaplama ile tekerleklere asfalt hissi verilerek ön frenler, arka frenler ve el freniyle ilgili testler yapılır. Aracın toplam fren verimlilikleri belirlenir. Tek tek fren performansları ölçülür ön ve arka fren değerleri arasındaki sapmalar tespit edilir.

Diagnostik Test: İlgili aracın OBD soketi üzerinden diagnoz cihazıyla bağlanılarak genel arıza taraması yapılır. Araçta kayıtlı bulanan arızalar ekranda gösterilir. İlgili cihaz ile marka ve model seçimi yapılarak aracın tüm elektronik sistemleri kontrol edilmiş olur.

Akü Testi: İlgili test araç üzerine bağlı akünün voltajını, şarj durumunu, akü ömrünü ve marş akım değerini ölçer. Başka bir deyişle, test sonucu akünün mevcut durumu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler vermektedir.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:35 Kaynak: Bültenler
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