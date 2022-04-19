Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın - Son Dakika
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Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın

19.04.2022 12:21
Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın

SON zamanlarda artan sahte oto ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlar sorunsuz gösterilirken ekspertiz uzmanı Sadrettin Köseoğlu, "Elimizde ekspertiz raporunda sorunsuz olduğu yazılan bir araç var fakat aracın tavanı komple değişmiş.

SON zamanlarda artan sahte oto ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlar sorunsuz gösterilirken ekspertiz uzmanı Sadrettin Köseoğlu, "Elimizde ekspertiz raporunda sorunsuz olduğu yazılan bir araç var fakat aracın tavanı komple değişmiş. Böyle mağduriyetlerin olmaması için mutlaka TSE belgesi olan yerlerden rapor alınmalı" dedi.

Sıfır araç fiyatlarındaki artışın ardından ikinci el araçlara talep artarken, bazı satıcılar sahte ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlarını 'kusursuz' olarak gösterip satmaya başladı. Son zamanlarda artan sahte ekspertiz raporları çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep oldu. Ekspertiz uzmanı Sadrettin Köseoğlu, kendilerine gelen bir aracında sahte ekspertiz raporuyla hasarsız ve kusursuz gösterildiğini fakat aracın tavanının komple değiştiğini belirtti.Köseoğlu, "Ekspertiz raporu yaptırılacak yerin TSE belgesi var mı, kurumsal mı buna dikkat etmek lazım. TSE belgesini devlet veriyor. Eğer TSE belgesi yoksa orada muhatap bulamazsınız. Ekspertiz raporlarının ön yüzünde TSE belgesinin numarası yazıyor. Bunu sorgulatırsınız, eğer onayı varsa görürsünüz. Bununla ilgili çok fazla mağdur insan var. Ekspertiz yaptırıyor, sahte belge veriyorlar, ondan sonra bu insanlar problem yaşıyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu kurumsal yerlerden rapor aldırmak. Onun dışındaki bir yerde yaptırırsanız muhatap bulamazsınız. Şu an 2. el pazarı hızlı. Yazın zaten 2. el pazarı hızlı oluyor. Önümüz bayram, onun da verdiği bir yoğunluk var. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Mesela bizim elimizde bir araba var. Bu arabayı temiz diye satmışlar. Dışına baktığınızda parlıyor araba ama baktığınız zaman arabanın tavanı değişmiş" dedi.


Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın
Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın
Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın
Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın
Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın
Ekspertiz uzmanı Köseoğlu: Mutlaka TSE belgesi olan yerden rapor alın
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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