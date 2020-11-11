Ekstrem Sporları Firması Kuran Hayko Cepkin FTSO üyesi oldu - Son Dakika

Adrenalin sporlarına tutkusuyla bilinen rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin, Muğla'nın Fethiye ilçesi'de ekstrem sporları firması kurarak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) üyesi oldu. Hayko Cepkin, tandem yamaç paraşütü, yelken kanat ve serbest atlayış sporlarının yapılacağı firması aracılığıyla ünlü isimleri Fethiye'de ağırlamaya hazırlanıyor.

Ortağı olduğu yeni firmanın tescil işlemleri için FTSO hizmet binasına gelen Hayko Cepkin, FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile görüştü. Tandem yamaç paraşütü, yelken kanat ve serbest atlayış sporları sektöründe hizmet verecek firma aracılığıyla Türkiye'nin ünlü isimlerini Fethiye'de ağırlayacağını anlatan Cepkin, konaklama ve spor aktiviteleri hizmetlerini bir arada sunacaklarını belirtti. Bölgenin dünyanın en güzel coğrafyaları arasında yer aldığını vurgulayan Cepkin, kurdukları firma ile Fethiye'nin tanıtımına da katkı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

'Bölgemizin tanıtımına katkı verecek tüm faaliyetlerin arkasındayız'

Hayko Cepkin'in FTSO üyesi olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ise Babadağ başta olmak üzere Ölüdeniz'de yapılacak spor aktivitelerinin çeşitlendirilmesinin kendileri için de çok önemli olduğunu vurguladı. Ekstrem sporların Fethiye turizminin kalitesinin arttırılmasına önemli katkılar vereceğini anlatan Başkan Çıralı, ünlü isimlerin bu aktiviteler için Fethiye'ye gelmesinin de bölgenin tanıtımı için çok faydalı olacağını belirtti. Başkan Çıralı, Hayko Cepkin ve ortaklarına çalışmalarında başarılar diledi.

'Babadağ'dan üçlü atlayış yaptı'

Ziyaretin ardından Hayko Cepkin, Fethiyeli olan eşi Aslı Kula Cepkin ile birlikte 1965 rakımlı Babadağ'ın 1700 metre pistinden adrenalin dolu bir atlayış yaptı. Eşinin yolcu olarak uçtuğu tandem (ikili) yamaç paraşütüne bağlanarak üçlü atlayış yapan Cepkin, Ölüdeniz semalarında paraşütten ayrılarak serbest düşüşe geçti. Havada, sırtındaki paraşütü açan Cepkin, Belceğiz Plajı'na iniş yaparak adrenalin dolu uçuşunu sonlandırdı. - MUĞLA