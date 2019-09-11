Ektiği kenevirleri çapalarken yakalandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştiren şahıs, kenevirleri çapalarken suçüstü yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Reşadiye'ye bağlı Çavuşbeyli köyündeki ormanlık alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, N.P. isimli şahsın yasa dışı olarak 3 kök kenevir ektiğini tespit etti. Zanlı, kenevirleri çapalarken suçüstü yakalandı. Jandarmanın olayla ilgili cumhuriyet başsavcısına bilgi verildiği ve gerekli tahkikata başlandığı öğrenildi. - TOKAT