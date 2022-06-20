Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şahıs, arazide ektiği kenevirleri sularken suçüstü yakalandı. 60 kök kenevir bitkisi ele geçiren jandarma ekipleri şahsın evinde de kenevir tohumu buldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Afşar Mahallesi Çarıkkaralar mevkiinde kimliği belirsiz bir şahsın kenevir dikimi yaptığı ve yetiştirdiği ihbarının alınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri saat 13.00 sıralarında M.K. (51) isimli şahsı kenevir bitkilerini sularken suç üstü yakaladı. Arazide yapılan incelemede boyları 15 ila 90 santimetre arasında değişen 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada bulunan 1 adet hassas terazi ve 7 gram kenevir tohumuna da jandarma tarafından el konuldu. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken olayla ilgili savcılık tarafından açılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA