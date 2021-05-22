Ektikleri kenevirleri sulamaya giderken yakalandılar - Son Dakika

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı istihbaratını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece saatlerinde M.S. (26), O.S. (30), ve H.D. isimli şahısları takibe aldı. Jandarma ekipleri, yasa dışı ekilen kenevirleri suladığını gördükleri 3 kişiyi suç üstü yakaladı. Yapılan kontrolde 327 kök kenevir bitkisi (30-100 cm) ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

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