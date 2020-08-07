EKÜY Projesi kapsamında üreticilere sertifikaları verildi - Son Dakika

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi (EKÜY) kapsamında şeftali üretimi yapan üreticilerin ürünlerinden hasat öncesi alınan numunelerin kalıntısız çıkması üzerine üreticilere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Canik ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek, EKÜY Projesi kapsamında üretim yapanları tebrik etti.

EKÜY Projesi'nin önemli olduğunu belirten Sağlam, proje ile entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapılması ve pestisit kullanımının kontrolü ile üreticileri tarla, bağ, bahçe, seralarında mücadele faaliyetlerini yönetecek hale getirmenin amaçlandığını anlattı.

Doğal dengenin korunması ve pestisit kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde edilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"2020 yılı EKÜY Projesi kapsamında ilimizde bağ, elma, şeftali, armut ve örtü altı olmak üzere 93 üretici 713 dekar alanda çalışma yürütülüyor. 713 dekar alanın 552 dekarı meyve, 161 dekar kısmı ise örtü altı sebze alanlarından oluşmaktadır. Toplam EKÜY sertifikalı üretilen meyve miktarının 800 ton civarında olacağı beklenmektedir. Canik ilçesinde şeftalide 5 üretici 51,4 dekar alanda EKÜY Projesi yürütmüştür. Üretilen 50 ton şeftali için hasat öncesi alınan numunelerin kalıntısız çıkması sonucunda hazırlanan sertifikalar, logo ve EKÜY bayraklarını üreticilerimize teslim ettik."

Sağlam, yürütülen projelerin devam ettiğini, her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti.