Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ekvador'un başkenti Kito'da bir araya geldi. İkili, başkent Kito sokaklarında gezdi.
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ekvador'da - Son Dakika
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