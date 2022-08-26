"Ben de bir İmam Hatipliyim" diyen Bengisu Karaca'dan Gülşen'in tutuklanmasına tepki

Kaynak: AA

İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Ekvador'da - Son Dakika

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