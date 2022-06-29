Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, yerli temsilcileriyle diyaloğu askıya aldı - Son Dakika
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Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, yerli temsilcileriyle diyaloğu askıya aldı

29.06.2022 07:29
Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, yerli temsilcileriyle diyaloğu askıya aldı

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, güvenlik güçlerine saldırı yapıldığını belirterek yerli temsilcilerle diyaloğu askıya aldığını duyurdu.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, güvenlik güçlerine saldırı yapıldığını belirterek yerli temsilcilerle diyaloğu askıya aldığını duyurdu.

Ulusal televizyona açıklamalarda bulunan Lasso, ülkenin Amazon bölgesindeki Shushufindi kentinde, askeri konvoya saldırı yapıldığını söyleyerek, Yerli Halkları Konfederasyonu (Conaie) lideriyle görüşmenin askıya alındığını bildirdi.

Lasso, saldırıda 1 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını vurgulayarak, " Hükümet, Ekvadorluların barışını gasbetme niyetinde olanlarla masaya oturamaz. Shushufindi'ye yakıt taşıyan tankerleri koruyan bir konvoya 100 kişi saldırdı." ifadesini kullandı.

Ölen askerin ailesine taziyelerini sunan Lasso, askeri konvoya ateşli silahlar ve mızraklarla saldırı yapıldığını kaydetti.

"Ekvador'u rehin almaya çalışanlarla pazarlık yapmayacağız"

Lasso, ülkenin güneyindeki Azuay kentinde, ağır hastalar için oksijen taşıyan bir kamyonun da engellendiğini anlatarak, "Oksijen yetersizliğinden dolayı ölen insanların haberini alıyoruz. Masumların hayatıyla oynamak suçtur. Ekvador'u rehin almaya çalışanlarla pazarlık yapmayacağız. Güvenlik güçlerimize saldıran ve halkımızın sağlığıyla oynayanlarla diyalog süreci devam edemez." dedi.

Gerekli garantiler sağlanmadığı müddetçe yerlilerle masaya oturmayacaklarını dile getiren Lasso, "Yerli kardeşlerimizin taleplerine somut cevaplar verdik. Yalnızca siyasi çıkarlarını savunan Leonidas Iza ile diyaloğa kapalı olacağız." şeklinde konuştu.

Lasso, provokatörlerce ülkede şiddetin yerleştirilmeye çalıştığına işaret ederek, iş adamlarına, öğretmenlere ve esnaflara ulusal birlik olma çağrısında bulundu.

Conaie Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Devletin beş önemli yetkilisiyle yerel saatte (28 Haziran) 14.00'te görüşme gerçekleştirilecek." ifadesine yer verilmişti.

Gösterilerde 5 kişi ölmüştü

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.

Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

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Kaynak: AA

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