Son Dakika Haberleri: Ekvador Cumhuriyeti'nde Binlerce Kişi Cinsel Şiddete Karşı Eylem Yaptı

Ekvador Cumhuriyeti'nde Binlerce Kişi Cinsel Şiddete Karşı Eylem Yaptı

1 saat önce

Latin Amerika ülkesi Ekvador Cumhuriyeti'nde cinsel şiddete karşı binlerce kişi protesto yaptı.

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Latin Amerika ülkesi Ekvador Cumhuriyeti'nde cinsel şiddete karşı binlerce kişi protesto yaptı. "Dokunmayın, öldürmeyin", "Bizi öldüren milliyetimiz değil, cinsiyetçilik" gibi sloganların yer aldığı pankartlarla eylemciler sokaklara döküldü
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:22 

Latin Amerika, Dünya
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