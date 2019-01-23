Ekvador Cumhuriyeti'nde Binlerce Kişi Cinsel Şiddete Karşı Eylem Yaptı
1 saat önce
Latin Amerika ülkesi Ekvador Cumhuriyeti'nde cinsel şiddete karşı binlerce kişi protesto yaptı.
Latin Amerika
ülkesi Ekvador Cumhuriyeti'nde cinsel şiddete karşı binlerce kişi protesto yaptı. "Dokunmayın, öldürmeyin", "Bizi öldüren milliyetimiz değil, cinsiyetçilik" gibi sloganların yer aldığı pankartlarla eylemciler sokaklara döküldü
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:22
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