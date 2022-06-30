Ekvador'da 4 ilde olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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Ekvador'da 4 ilde olağanüstü hal ilan edildi

30.06.2022 11:19
Ekvador'da 4 ilde olağanüstü hal ilan edildi

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, 4 ilde olağanüstü hal ilan etti.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, 4 ilde olağanüstü hal ilan etti.

ANI News'e göre, Lasso; Azuay, Imbabura, Sucumbios ve Orellana illerinde yerlilerin protestolarında artan şiddet olayları nedeniyle 30 günlük olağanüstü hal ilan etti.

Lasso, kararnamenin, genellikle protestolarla gelen şiddetin sosyal düzeni etkilemesi, özel alanlara saldırılması, vatandaşların güvenliğinin sarsılması, ilaç ve gıdaya erişimin engellenmesi nedeniyle yayımlandığını söyledi.

Olağanüstü hal ilan edilen 4 ilde kamu güvenliğini ve sosyal düzeni korumak için güvenlik güçleri konuşlandırılacak.

Olağanüstü hal kapsamında örgütlenme ve toplanmalar kısıtlanırken gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan, Orellana ve Sucumbios'ta petrol sahalarının ve petrol üretim tesislerinin bulunduğu bölgenin tamamı "güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Yaklaşık 2 haftadır hükümeti protesto eden yerliler hükümetin diyalog teklifini kabul etmişti.

Yerliler, hükümetin bir önceki olağanüstü hali kaldırmasını olumlu karşılamış ancak benzin fiyatlarındaki indirimin beklentileri karşılamadığını belirtmişti.

Lasso dün, güvenlik güçlerine saldırı yapıldığını belirterek yerli temsilcileriyle diyaloğu askıya aldığını duyurmuştu.

Gösterilerde 5 kişi ölmüştü

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve gıda fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteriler düzenliyor.

Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

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Kaynak: AA

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