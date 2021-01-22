Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem

22.01.2021 06:53
Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 16 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.

Güney Amerika, Twitter, Ekvador, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Eskort sitesine büyük darbe: 2 ayda bir milyona yakın para kazanmışlar
Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi-yazar Niyazi Birinci hayatını kaybetti         
00:35
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir         
00:12
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak         
22:44
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı         
09:45
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 07:09:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei