Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 83 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, ülkenin güneydoğusundaki Zamora kentine 15 kilometre uzaklıkta olduğunu bildirdi.

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