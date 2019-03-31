Ekvador'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Santa Elena'nın 27 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 18,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:11 Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump, Meksika Sınırını Kapatma Tehdidini Yineledi
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız
ABD'li Gardiyanlar, Akıl Hastası Mahkumu Öldüresiye Dövdü! Korku Dolu Anlar Kamerada
ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya Yardımları Durdurma Kararı Aldı