Ekvador'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Santa Elena'nın 27 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 18,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.



Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump, Meksika Sınırını Kapatma Tehdidini Yineledi

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız

ABD'li Gardiyanlar, Akıl Hastası Mahkumu Öldüresiye Dövdü! Korku Dolu Anlar Kamerada

ABD; El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya Yardımları Durdurma Kararı Aldı