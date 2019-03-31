Son Dakika Haberleri: Ekvador'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

Ekvador'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekvador'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Santa Elena'nın 27 kilometre kuzeyi olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 18,5 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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