Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18.03.2023 23:11
Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada, Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı belirtildi.

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News'e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı kaydedildi.

Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 589'a yükseldi Son Dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 589'a yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Deprem, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
22:35 Yapacak gol sevinci ararken daha fazla yoruluyor! Haaland insanlıktan çıktı
22:33 Ermeni asıllı Rus siyasetçiden skandal sözler: Türkiye'nin zor durumda, bunu kullanıp Ayasofya üzerine haç dikelim
22:17 Akşener'den Metin Akpınar'a "fırıldak" tepkisi: Benim ihtiyacım yok fırıldaklık yapmaya
22:12 Türk futbolu yine karıştı! Galatasaray'dan çok sert Lale Orta açıklaması
22:00 6'lı Masa'dan kalktığı süreci anlatan Akşener, en büyük kırgınlığını paylaştı: Beni övmeye doyamayanlar, bir gün sonra çirkin sözlerle üzerime yürüdü
21:56 Beşiktaş en iyi maçını oynadı, Şenol Güneş memnun olmadı! F.Bahçe derbisi öncesi aynı sıkıntıyı yaşıyor
21:55 UEFA talebi! A Milli takımımızın maçına taraftarlarımız giremeyecek
21:43 Dikkat çeken istatistikler! Beşiktaş, İstanbulspor karşısında rekor kırdı
21:32 Meral Akşener'den Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığına ilk yorum: Aday olma hakkı mevcuttur
20:21 Ankara'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti! Evleri su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2023 23:18:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ekvador'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement