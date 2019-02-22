Ekvador'da 7,5 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Amerika
ülkelerinden Ekvador'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü, Morona-Santiago bölgesine bağlı Palora kasabasının 115 kilometre güneydoğusu olan 7,5 büyüklüğündeki depremin yerin 132,4 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:23 Kaynak: AA
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