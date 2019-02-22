Ekvador'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
17 dakika önce
IHAAW135126-GEN/22-02-2019- Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
IHAAW135126-GEN/22-02-2019
- Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ambato kentinin 224 kilometre güneydoğusu olduğu belirlendi. 22.02.2019 13: 51: 26 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:57 Kaynak: İHA
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Son Dakika! Ekvador'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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