Son Dakika Haberleri: Ekvador'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.

Ekvador'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.

17 dakika önce

IHAAW135126-GEN/22-02-2019- Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekvador'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi., System.String[]
IHAAW135126-GEN/22-02-2019

- Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ambato kentinin 224 kilometre güneydoğusu olduğu belirlendi. 22.02.2019 13: 51: 26 TSI
NNNN - QUITO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:57 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır Son Dakika! Ekvador'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı Bakan Koca'dan Grip İçin Bedava İlaç İsteyen Yıldız Tilbe'ye Yanıt: Aile Hekiminden Alabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:14:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekvador'da 7.7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]