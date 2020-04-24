Ekvador'da bir günde 11 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı bir günde 11 bin 536 kişi arttı.

Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, gazetecilere açıklamada, test sonuçlarının geç gelmesi nedeniyle daha önce açıklanan 11 bin 536 vakanın eklenmesiyle toplam sayının 22 bin 719'a çıktığını kaydetti.

Test sayısını artırdıklarını vurgulayan Zevallos, salgınla mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da ülkesinin farklı bölgelerinde binlerce test yapıldığına dikkati çekerek, "Bu, 'salgının ülkemizde çok hızlı arttığı' anlamına gelmez. Test sayımızı hızla arttırıyoruz. Bu, aslında daha faza bilgi sahibi olduğumuz anlamına gelir." diye konuştu.

Romo, hükümetin salgınla mücadele kapsamında, test yapma kapasitesini artırdığını ve söz konusu işlemin özel laboratuvarlara da taşınarak yeni düzenlemelere gidildiğini kaydetti.

Nüfusu 16 milyonu aşan Ekvador'da şimdiye kadar 576 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 22 bin 719 kişide görüldü.