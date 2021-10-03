Üye Girişi
Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı - Son Dakika

Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı

03.10.2021 10:39

Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 118'e yükselirken, silah seslerinin geldiği 8. bölümde kontrolü sağlamak adına özel birliklere ait tank hapishaneye sokuldu. Sis bombaları eşliğinde cezaevine giren askerler ile çete üyeleri arasında çıkan çatışmada bir polis ile çok sayıda mahkum yaralandı. Yetkililer cezaevindeki çatışmalarda hayatını kaybeden 118 mahkumun çoğunun kafalarının kesildiğini açıklamıştı.

Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 118 kişinin ölmesinin ardından kontrolün sağlanması için polis ve askeri birliklerin geniş çaplı operasyonları sürüyor. Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nin 8. bölümünde silah sesleri duyuldu, hapishaneye tank girdi.

ÖLEN 118 MAHKUMDAN YALNIZCA 41'İNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLEBİLDİ

Sis bombaları eşliğinde cezaevine giren özel birlikler ile çete mensupları arasında çıkan çatışmada bir polis ile çok sayıda mahkum yaralandı. Öte yandan, Ulusal Adli Tıp Servisinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 118 mahkumunsadece 41'inin kimliğinin teşhis edildiği, bunlardan 21'inin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Cezaevi etrafında mahkum yakınlarının endişeli ve öfkeli bekleyişleri devam ediyor. Çeteler arasındaki çatışmalarda 118 mahkum ölmüş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı. Yetkililer hayatını kaybeden mahkumların büyük kısmının kafalarının kesildiğini aktarmıştı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." demişti.

EKVADOR'DA CEZAEVİ SORUNU

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda 80 mahkum hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda da 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı

Ekvador, Mahkum, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Bir de mesajı var 11:10 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim 10:42 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek 09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor 09:46 TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor 09:05 BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor
Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak 00:06 Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi 19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi

Son Dakika Haberleri
11:16 Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü
11:09 "DEAŞ şiddetinin arkasındaki ses" yorumları yapılan Kanadalı terörist gelecek hafta hakim karşısına çıkıyor
11:04 Selfie çekmek isterken elindeki tüfek ateş aldı! 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
10:52 Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
10:43 Sanki güneşleniyor! Kamyonet kasasında yürekleri ağza getiren yolculuk anbean kamerada
10:41 Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim
10:11 Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak
09:58 Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek
09:44 Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede
09:42 Son dakika! İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü         
11:16
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor         
10:53
Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel gün yüzüne çıktı! Tüm sırları araştırılıp ortaya çıkarılacak         
10:11
3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü 3 çocuk annesi kadın, kocası evde yokken gelen kişiyi bıçaklayarak öldürdü         
09:53
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi Gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Serdar Dursun, Şenol Güneş'le tartıştığı için milli formayı giyemedi         
23:11
Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler Fatih Portakal'dan eski kanalına tepki: İğrenç içerikler         
18:20
2 yıl önce 2 yıl önce "Gezmeye gidiyorum" diyerek evden ayrılan gencin cansız bedeni bulundu         
17:42
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi         
15:57
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor         
09:29
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 11:44:45. #1.11#
SON DAKİKA: Ekvador'da çatışmaların yaşandığı cezaevine tank sokuldu! Operasyonda çok sayıda mahkum yara aldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement