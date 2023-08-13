Ekvador'da çetenin elebaşının tutulduğu hapishaneye baskın düzenlendi - Son Dakika
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Ekvador'da çetenin elebaşının tutulduğu hapishaneye baskın düzenlendi

Son Güncelleme: 13.08.2023 12:30

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi Los Choneros'un lideri Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi. Baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcılar bulundu. Macias daha yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Villavicencio'nun yerine aday olarak Andrea Gonzalez Nader belirlendi. Villavicencio'nun eşi devleti suikasttan sorumlu tuttu.

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşı "Fito" lakabıyla bilinen Adolfo Macias'ın tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle baskın düzenlendi. Villavicencio'yu daha önce tehdit ettiği öğrenilen "Fito"nun daha yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildiği öğrenildi.

HAPİSHANEDE SİLAH VE CEPHANELİKLER BULUNDU

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, suikastın ardından çetenin "Fito" lakabıyla bilinen elebaşı Adolfo Macias'ın kaldığı hapishaneye 4 bin polis ve askerle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcıların bulunduğunu duyurdu.

Ekvador'da cezaevinde tutulan 'Fito' lakaplı çete lideri, 4 bin polis ve askerle nakledildi

"EKVADOR BARIŞ VE GÜVENLİĞE TEKRAR ERİŞECEK"

Macias'ın da daha yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiğini kaydeden Lasso, "Bunu vatandaşlarımız ve mahkumların güvenliği için yaptık. Ekvador, barış ve güvenliğe tekrar erişecek. Şiddet eylemleri olursa buna var gücümüzle karşı koyarız" ifadelerini kulandı.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ BİR ANDI"

CNN'in haberine göre Villavicencio'nun suikasta kurban gitmesinin ardından, daha önce başkan yardımcılığı için aday gösterilen 36 yaşındaki Andrea Gonzalez Nader, "Movimiento Construye Partisinin" yeni adayı oldu. Siyasi kariyerinde çevre konularına odaklanan Nader'in, bu akşam adaylar arasında yapılacak canlı yayına katılması bekleniyor. Nader, CNN'e verdiği röportajda suikasta ilişkin, "Bu, tüm bölge ve dünya demokrasisi için çok rahatsız edici bir andı" dedi.

Ekvador'da cezaevinde tutulan 'Fito' lakaplı çete lideri, 4 bin polis ve askerle nakledildi

"DEVLET EŞİMİN ÖLÜMÜNÜN DOĞRUDAN SORUMLUSUDUR"

Villavicencio'nun eşi Veronica Sarauz, yaptığı açıklamada, eşinin ölümünden devleti sorumlu tuttu. Sarauz, "Devlet, Fernando'nun güvenliğinden sorumluydu. Devlet, eşimin ölümünün doğrudan sorumlusudur. Onu gerektiği gibi koruyamadılar." görüşünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etmek amacıyla yapılmış, terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı. Soruşturma kapsamında suikastla ilgili oldukları iddiasıyla 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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