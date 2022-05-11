Ekvador'da Cezaevi İsyanı Sırasında Kaçan 220 Mahkumdan 200'ü Yakalandı - Son Dakika
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Ekvador'da Cezaevi İsyanı Sırasında Kaçan 220 Mahkumdan 200'ü Yakalandı

11.05.2022 15:38
Ekvador'da Cezaevi İsyanı Sırasında Kaçan 220 Mahkumdan 200'ü Yakalandı

QUITO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ekvador İçişleri Bakanlığı Salı günü, ülkenin iç kuzey kesimlerinde yer alan Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde aşırı kalabalık bir cezaevinde meydana gelen ve 44 mahkumun öldüğü isyan sırasında kaçan 220 mahkumdan 200'ünün yakalandığını açıkladı.

QUITO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ekvador İçişleri Bakanlığı Salı günü, ülkenin iç kuzey kesimlerinde yer alan Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde aşırı kalabalık bir cezaevinde meydana gelen ve 44 mahkumun öldüğü isyan sırasında kaçan 220 mahkumdan 200'ünün yakalandığını açıkladı. Bellavista Cezaevinde Pazartesi günü yaşanan isyan sabaha karşı bir kavgayla başladı. 10 mahkumun yaralandığı olaydan birkaç saat sonra, yetkililer 112 mahkumdan oluşan ilk grubu cezaevinin dışında yakaladı.

Yetkililer isyandan cezaevinin kontrolü için rekabet eden rakip suç çetelerini sorumlu tutuyor. Bellavista'da yatan altı çete lideri, ülkenin güneybatısında bulunan Guayaquil şehrindeki maksimum güvenlikli La Roca ile Litoral cezaevlerine nakledildi. 1.200 mahkumu barındıracak şekilde inşa edilen Bellavista'da 1.700 kişi bulunuyor. Son olarak, Nisan ayında başka bir cezevinde çıkan ve 20 mahkumun öldüğü isyanın ardından 100'den fazla mahkum buraya transfer edilmişti. Özgürlükten Yoksun Olan Yetişkinler ve Ergen Suçlular Ulusal Kapsamlı Bakım Servisi Direktörü Pablo Ramirez Salı günü yerel televizyon kanalı Teleamazonas'a "Cezaevlerine aşırı insan girişi var. Yüzde 60'tan fazlası yargılandı ancak henüz ceza almadı. Bu da cezaevi nüfusunu yönetmeyi zorlaştırıyor" açıklamasında bulundu. Pazartesi günü yaşanan olaylar bu yıl Ekvador'da yaşanan ikinci cezaevi isyanı oldu. 2021'de cezaevi krizinin kötüleştiği ülkede cezaevlerinde dört şiddetli çatışma çıkmış ve yaklaşık 300 mahkum ölmüştü.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Ekvador'da Cezaevi İsyanı Sırasında Kaçan 220 Mahkumdan 200'ü Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekvador'da Cezaevi İsyanı Sırasında Kaçan 220 Mahkumdan 200'ü Yakalandı - Son Dakika
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