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Ekvador'da cezaevinde çatışma - Son Dakika

Ekvador'da cezaevinde çatışma

03.02.2022 10:04
Ekvador'da cezaevinde çatışma

Ekvador'da son 5 ayda 181 mahkumun öldüğü cezaevinde çıkan yeni çatışmada onlarca kişi yaralandı.

Ekvador'da son 5 ayda 181 mahkumun öldüğü cezaevinde çıkan yeni çatışmada onlarca kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil kentinde kanlı çatışmaların yaşandığı 1 Nolu Guayas cezaevinde yine şiddet olayları çıktı. Mahkumlar arasında çıkan silahlı çatışmada onlarca kişi yaralandı. Cezaevine ordu ve polis sevk edilirken, yaralanan mahkumlar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cezaevindeki çatışmaların sona erdiği ve olayların kontrol altına alındığı ifade edildi. Çatışmaların ardından cezaevi merkezinin müdürünün görevden alındığı belirtildi.

Eylül 2021'de, 1 Nolu Guayas cezaevinde meydana gelen ve ülkedeki en kanlı cezaevi olayı olarak nitelendirilen çatışmada 119 kişi, yine aynı cezaevinde Kasım ayında çıkan çatışmalarda ise 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da 30 bin kapasitesi bulunan toplam 65 cezaevinde 39 bin mahkum bulunuyor. - QUITO

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Güney Amerika, Ekvador, Cezaevi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekvador'da cezaevinde çatışma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekvador'da cezaevinde çatışma - Son Dakika
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