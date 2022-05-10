Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü

10.05.2022 09:07

Ekvador'da bir hapishanede çıkan kavgada 43 kişi öldü.

Ekvador'da bir hapishanede çıkan kavgada 43 kişi öldü. Kavganın mahkumlar arasında bulunan birbirine düşman iki çetenin üyeleri arasında çıktığı bildiriliyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Yetkililer yaşanan kavgada şimdiye kadar 43 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıklarken ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Ekvador Devleti Başsavcılığı, Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaparak olay sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin yaralandığını açıklayarak, yaralıların durumlarının ağır olması sebebiyle ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti. Ekvador Devleti Başsavcılığı ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hayatını kaybeden mahkumların kimlik tespiti ve otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo ise basına verdiği demeçte çıkan kavganın birbirine düşman Los Lobos ve R7 adlı suç çetelerinin üyeleri arasında yaşandığını belirtirken hayatını kaybeden mahkumların çoğunlukla hücrelerinde ve koridorlarda kesici aletlerle öldürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Patricio Carillo çıkan kavga sonrasında hapishanede asayişin güvenlik güçleri tarafından tekrar sağlandığını açıklarken bazı mahkumların kargaşadan yararlanarak hapishaneden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Kaçmaya çalışan mahkumlardan 112'si güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak tekrar hapishaneye götürülürken 108 mahkumun hala kayıp olduğu bildirildi. Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve Ulusal Polisinin kaçan mahkumların yakalanması için Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesini çevreleyen tüm yolları abluka altına aldığı bildiriliyor.

Ekvador'da son olarak 3 Nisan'da Cuenca şehrindeki El Turi hapishanesinde çıkan kavgada 20 kişi ölmüştü. Ülkede 21 Şubat 2021 tarihinden beri yaşanan 5 ayrı hapishane olaylarında en az 350 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

(Saim Sevinç - İHA)

Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü
Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü
Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü
Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü
Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü
Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü

YORUMLAR
500
Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti Ekvador'da hapishane kavgasında 43 kişi öldü: 108 mahkum firar etti

Güney Amerika, Ekvador, kavga, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu: Markette stokçuluk yapanlar 1 yıldan 3 yıla yıla kadar tutuklanacak
15:26 Dünya'da ilk oldular: Litvanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını "soykırım" olarak tanıdı
15:24 Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından imha edildi
15:22 Miras tartışmasında kan döküldü! Satırlı, silahlı kavgada 1 kişi öldü
15:17 Yeni kredi paketleriyle ev almak isteyenler ne kadar taksit ödeyecek: İşte o oranlar
15:15 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na canlı yayın çağrısı: Belgelerle sığınmacıları konuşalım
15:10 "Riyakar" kelimesi yüzünden Fenerbahçe'ye dava açan Galatasaray'a mahkemeden yanıt: Kovuşturmaya yer yok!
15:02 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? Emin, Kadir'i görebilmek için ne yaptı?
14:44 Rakipler ne diyecek? Fenerbahçe 5 yıldızlı tişörtleri satışa sundu
14:42 Babacan'dan kökten değişim mesajı: İktidar olursak YÖK'ü kapatacağız, sınav sistemini değiştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 15:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: Ekvador'da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement