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Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
31 dakika önce
Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı.
Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı. Morglarda yer kalmayınca, cesetler konteynerde bekletilemeye başlandı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:21
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