Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı artınca ülkenin en büyük ve en kalabalık şehri Guayaquil'de sağlık sistemi çöktü, Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerini halk evlerinin önünde bekletmek zorunda kaldı. Morglarda yer kalmayınca, cesetler konteynerde bekletilemeye başlandı.View on euronews