Ekvador'da Devlet Başkanı Adayı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ekvador'da Devlet Başkanı Adayı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 11.08.2023 10:49

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alındı. Villavicencio'nun 9 Ağustos'ta saldırı sonucu öldüğü ve gözaltına alınan kişilerin Kolombiyalı olduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldüğü bildirildi. Ekvador İçişleri Bakanı, saldırının terörist nitelikte bir siyasi suç olduğunu ifade etti. Ülkede uyuşturucu çetelerinin faaliyetleri nedeniyle her yıl birçok kişi hayatını kaybediyor.

Ekvador'da, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio'nun silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesi üzerine, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alındı.
Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Villavicencio'nun 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 6 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin Kolombiyalı olduğunu belirtildi.
Associated Press (AP) ajansının gözaltı raporuna dayandırdığı habere göre zanlılar, başkent Kito'da bir evde saklanırken yakalandı.
Raporda, silah ve el bombası gibi mühimmatın yanı sıra bir araç ve bir motosikletin de ele geçirildiği kaydedildi.
Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımladı.
Polis raporunda, gözaltına alınanların bir örgüte mensup olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken Zapata, zanlıların organize suçla ilişkili olduğunu ifade etti.
Villavicencio'ya yönelik silahlı saldırı
Seçim kampanyası ekibi, Villavicencio'nun, Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğünü duyurmuştu.
Ekvador Başsavcısı, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve ağır yaralanması nedeniyle öldüğünü bildirmişti.
Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu, 9 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Villavicencio, Ekvador'da faaliyet gösteren uluslararası organize suç grubundan biri olan Meksika'nın "Sinaloa Karteli" liderleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişiden ölüm tehdidi aldığını söylemişti.
Ekvador'da uyuşturucu çeteleri
Peru ve Kolombiya'ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ülkede, uyuşturucu çeteleri yoğun faaliyet gösteriyor.
Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Ekvador'da Devlet Başkanı Adayı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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