Görülmemiş korona önlemi! Uçakları engellemek için arabaları piste çektiler - Son Dakika
Son Dakika Dünya Görülmemiş korona önlemi! Uçakları engellemek için arabaları piste çektiler - Son Dakika Dünya

Görülmemiş korona önlemi! Uçakları engellemek için arabaları piste çektiler

14 dakika önce

Ekvador polisi, Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabalarını park etti. Ülkede koronavirüs nedeniyle şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti.

Ekvador'da koronavirüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşlar yasaklandı. Ekvador polisi, Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabalarını park etti.

Virüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşların yasaklandığı Ekvador'da polis polis araçları, ülkenin en büyük ikinci havaalanı Jose Joseaquin de Olmedo pistine park edildi.

Kararın Madrid'den gelen Airbus A340 ve Amsterdam'dan gelen KLM Boeing 777 uçaklarını durdurmak için verildiği açıklandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 199 VAKA VAR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ekvador'da bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 199'a yükseldi.

Görülmemiş korona önlemi! Uçakları engellemek için arabaları piste çektiler
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Polis, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:47 

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