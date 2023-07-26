Ekvador'da hapishane isyanında ölü sayısı 31'e yükseldi - Son Dakika
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Ekvador'da hapishane isyanında ölü sayısı 31'e yükseldi

26.07.2023 11:46

Ekvador'un Guayaquil şehrinde bulunan Litoral Hapishanesi'nde çıkan isyanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. İsyanın diğer hapishanelere sıçraması sonucu onlarca gardiyan esir alındı ve Devlet Başkanı OHAL ilan etti. Ülke çapında yapılan operasyonlar sonucu kontrol yeniden sağlandı ve en az 120 gardiyan ve hapishane personeli serbest bırakıldı.

Ekvador'da hapishane isyanında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil şehrinde yer alan ve ülkenin en büyük hapishanesi olan Litoral Hapishanesi'nde hafta sonu mahkumlar arasında yaşanan kavganın ardından çıkan isyanda bilanço artıyor. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, isyanda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'den 31'e yükseldiği, yaralanan 14 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İsyanın ülkedeki diğer hapishanelere sıçraması sonucu onlarca gardiyan mahkumlar tarafından esir alınırken, Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlük OHAL ilan etti.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, OHAL ilanın ardından tansiyonun yükseldiği Esmeraldas şehrindeki yerel bir hapishanede 15 gardiyan ve 2 personelin rehin alındığı ifade edildi. Bir polis ekibinin saldırıya uğradığı kentte akaryakıt istasyonlarına patlayıcılar yerleştirildi ve çok sayıda araç kundaklandı. Başsavcılık ofisine molotof kokteyli ile yapılan saldırıda bir sivilin yaralandığı bildirildi.

Ekvador Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinden oluşan 2 bin 700 kişilik ekibin dün baskın düzenlediği Litoral Hapishanesi'nde kontrol yeniden sağlandı. Yetkililer, ülke çapındaki 6 hapishanede rehin tutulan en az 120 gardiyan ve hapishane personelinin serbest bırakıldığını açıkladı. - QUITO

Kaynak: İHA
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Güney Amerika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

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