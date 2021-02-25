Ekvador'da hapishane isyanlarında ölü sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika

Ekvador'da hapishane isyanlarında ölü sayısı 79'a yükseldi

25.02.2021 10:32
Ekvador'da hapishane isyanlarında ölü sayısı 79'a yükseldi, System.String[]

Ekvodor'da 3 farklı hapishanede çıkan isyanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı.

Ekvodor'da 3 farklı hapishanede çıkan isyanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı.

Ekvador'da dün 3 ayrı hapishanede eş zamanlı olarak isyan çıkmıştı. Guayaquil, Cuenca ve Latacunga kentlerindeki hapishanelerde başlayan isyanlarda bilanço giderek artıyor. Cezaevi yetkilileri, çıkan olaylarda hayatını kaybeden mahkum sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı. İlk ayaklanmalardan sonra 3 hapishanede kontrolün yeniden sağlandığının açıklanmasına rağmen gece saatlerinde Guayaquil hapishanesinde yeni bir isyan başladığı aktarıldı. Polisin "gerekli güçlerle" tekrar içeri girmeye hazırlandığı belirtildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, cezaevlerinden birinde 18 kişiye ait parçalanmış ceset bulunduğu, isyanlarla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise hapishanelerde kapasitenin yüzde 30 oranında aşıldığını vurgulayarak yeterli finansman ve personel olmadığını kabul etti. Moreno, "Dün yaşananlar hapishanelerin dışından organize edildi ve ulusal topraklarda liderlik ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda anlaşmazlıkları olanlar tarafından düzenlendi" diye konuştu. "Dün olanlar bir tesadüf değil, sonuçtur" diyen Moreno, ülkenin organize suçla mücadelesinde uluslararası yardım arayacağını vurguladı. - QUITO

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ekvador'da hapishane isyanlarında ölü sayısı 79'a yükseldi - Son Dakika


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