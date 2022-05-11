Ekvador'da hapishaneden kaçan mahkumlardan 200'ü yakalandı - Son Dakika
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Ekvador'da hapishaneden kaçan mahkumlardan 200'ü yakalandı

11.05.2022 10:23
Ekvador'da hapishaneden kaçan mahkumlardan 200'ü yakalandı

Ekvador polisi, dün bir cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında firar eden mahkumlardan 200'ünün yakalandığını duyurdu.

Ekvador polisi, dün bir cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında firar eden mahkumlardan 200'ünün yakalandığını duyurdu.

Polis şefi Geovanny Ponce, yaptığı açıklamada, "Dün toplam 220 kişi kaçtı ve şu anda 200'ünü yeniden yakaladık." ifadesini kullandı.

Ponce, kalan 20 firari hakkında bilgi verenlere 3 bin dolara kadar ödül verileceğini söyledi.

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde rakip çeteler arasında başlayan isyan ve çatışmalar sırasında 44 mahkum hayatını kaybetmiş, çok sayıda mahkum cezaevinden kaçmıştı.

Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında cezaevlerinde 400'den fazla mahkum öldü.

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Ekvador, Mahkum, Polis, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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