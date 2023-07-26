Ekvador'da hapishanelerde rehine krizi: Gardiyanları kurtarmak için geniş çaplı operasyon - Son Dakika
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Ekvador'da hapishanelerde rehine krizi: Gardiyanları kurtarmak için geniş çaplı operasyon

26.07.2023 15:57

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, ülke genelinde bazı hapishanelerde mahkumlarca rehin alınan gardiyanları kurtarmak için geniş çaplı güvenlik operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Guayaquil şehrindeki hapishanede çıkan kavgaların ardından başlayan karmaşa devam ediyor. Kavga, ülke genelinde birçok hapishanede açlık grevi gibi olayları tetiklerken, Guayaquil'de kavganın başladığı hapishanede çok sayıda gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı. Azuay İl Valisi Consuelo Orellana, Cuenca şehrindeki Turi Hapishanesi'nde de 53 gardiyanın rehin alındığını bildirdi. Bakan Zapata, rehin alınan gardiyanları kurtarmak için 2 bin 700 güvenlik gücünün hapishanelere gönderilerek geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldığını açıkladı. Hapishanelerdeki olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Ulusal Cezaevleri Ajansı, son günlerde mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ekvador İçişleri Bakanı Juan Zapata, ülke genelinde bazı hapishanelerde mahkumlarca rehin alınan gardiyanları kurtarmak için geniş çaplı güvenlik operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Guayaquil şehrindeki hapishanede rakip çeteler arasında çıkan ve 11 kişinin yaralanıp, 6 kişinin öldüğü kavgaların ardından başlayan karmaşa devam ediyor.

Kavga, ülke genelinde birçok hapishanede açlık grevi gibi olayları tetiklerken, Guayaquil'de kavganın başladığı hapishanede çok sayıda gardiyan mahkumlar tarafından rehin alındı.

Azuay İl Valisi Consuelo Orellana, Cuenca şehrindeki Turi Hapishanesi'nde de 53 gardiyanın rehin alındığını bildirdi.

Bakan Zapata, rehin alınan gardiyanları kurtarmak için 2 bin 700 güvenlik gücünün hapishanelere gönderilerek geniş çaplı güvenlik operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Hapishanelerdeki olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, 90'dan fazla gardiyanın, 5 farklı hapishanede mahkumlar tarafından rehin tutulduğu belirtilerek son günlerde mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda 6 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Hükümet tarafından Manabi ve Los Rios eyaletlerinin yanı sıra Duran bölgesinde ilan edilen ve 60 gün boyunca devam edecek olağanüstü hal kapsamında gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Kaynak: AA
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