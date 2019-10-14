Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno yaklaşık iki haftadır süren protestoların tetikleyicilerinden biri olan IMF destekli akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma planında geri adım atacağını duyurdu.



Moreno yeni planda ekonomik kaynakların en fazla ihtiyaç duyanlara yönlendirileceği sözünü verdi.