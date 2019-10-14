Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor
55 dakika önce
Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor
Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno yaklaşık iki haftadır süren protestoların tetikleyicilerinden biri olan IMF destekli akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma planında geri adım atacağını duyurdu.
Moreno yeni planda ekonomik kaynakların en fazla ihtiyaç duyanlara yönlendirileceği sözünü verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57
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