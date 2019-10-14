Son Dakika Haberleri: Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor
Son Dakika Dünya Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor

Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor

55 dakika önce

Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor

Ekvador'da hükümet geri adım attı, akaryakıt sübvansiyonları geri geliyor, System.String[]

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno yaklaşık iki haftadır süren protestoların tetikleyicilerinden biri olan IMF destekli akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma planında geri adım atacağını duyurdu.


Moreno yeni planda ekonomik kaynakların en fazla ihtiyaç duyanlara yönlendirileceği sözünü verdi.

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Lenin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:57 
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