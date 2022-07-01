Ekvador'da hükümet ile yerliler gösterileri bitirme konusunda anlaştı - Son Dakika
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Ekvador'da hükümet ile yerliler gösterileri bitirme konusunda anlaştı

01.07.2022 06:10
Ekvador'da hükümet ile yerliler gösterileri bitirme konusunda anlaştı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet ve yerli temsilcileri, protestoları sona erdirme konusunda anlaşmaya vardı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet ve yerli temsilcileri, protestoları sona erdirme konusunda anlaşmaya vardı.

Ekvador basınında çıkan habere göre, ulusal grev kapsamında, yaklaşık 2 haftadır hükümeti protesto eden çoğunluğu yerli binlerce kişi gösterileri durdurdu.

Yerli temsilcilerle eylemleri bitirme hususunda anlaşan hükümet, şiddetli protestolara yol açan sorunların çözümü konusunda daha fazla adım atmayı taahhüt etti.

Olağanüstü hal ilanının kaldırılması, benzin fiyatlarında galon başına 15 sent indirime gidilmesi, temel gıda maddelerine erişim, güvenlik sorunlarının çözülmesi ve diğer hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik sözler verildi.

Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hepimizin özlemini duyduğu yüce değerlere ulaştık. Ülkemizde barış var, grev sona erdi. Şimdi birlikte bu barışı ilerletmeye, herkesin iyiliği ve esenliği için fırsatları dönüştürme görevine başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Gösterilerde 6 kişi ölmüştü

Başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçenin ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve gıda fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle hükümeti 18 gün boyunca protesto etmişti.

Lasso hükümetine karşı düzenlenen gösterilerde 1'i asker 6 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla eylemcinin yaralandığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendirmişti.

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Kaynak: AA

Güney Amerika, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekvador'da hükümet ile yerliler gösterileri bitirme konusunda anlaştı - Son Dakika

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