Ekvador'da hükümet karşıtı protesto düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da sokaklara çıkan yerli gruplar, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) politikalarını protesto etti.

Ekvador basınında çıkan habere göre, sabahın erken saatlerinde; Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Napo ve Tungurahua eyaletlerindeki yolları trafiğe kapatan göstericiler, Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'ya tepki gösterdi.

Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu (Conaie) Başkanı Leonidas Iza, hükümete yönelik taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, süresiz olarak ulusal greve gideceklerini belirtti.

Hükümete 10 talepte bulunduklarını kaydeden Iza, "IMF'nin değil halkın isteklerini yerine getirmesi gerekiyor. IMF ile birlikte gitmesi halinde bu yetişmiş insanlar ayağa kalkarak, bu dayatmaya izin vermeyecek." ifadesini kullandı.

Başkent Quito'ya giden yolları bir süre kapatan eylemciler, Lasso'nun isteklerine cevap vermesi halinde protestodan vazgeçeceklerini aksi halde süresiz olarak ulusal greve gideceklerini belirtti.

Gösteriye çeşitli sektörlerden 53'ten fazla STK'nin katıldığı bildirildi.

Ekim 2021 protestoları

Hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezde 27 ve 28 Ekim 2021'de toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermiş, çıkan olaylarda 8 polis yaralanmış, 37 gösterici gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan göstericiler, Lasso'nun diyalog teklifi üzerine eylemlerine ara vermişti.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, IMF alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.