Son Dakika Haberleri: Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı
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Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı

27 dakika önce

Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltıEkvador, (DHA)- Ekvador'da, hükümetin ekonomik reformlarına karşı düzenlenen ülke genelindeki protestolarda 350 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı

Ekvador, (DHA)- Ekvador'da, hükümetin ekonomik reformlarına karşı düzenlenen ülke genelindeki protestolarda 350 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ekvador'da hükümetin ekonomik reformlarına karşı düzenlenen ve başkent Kito'da başlayan protestolar, ülke geneline yayıldı. Yerel medya, 350 eylemcinin gözaltına alındığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI MORENO OHAL İLAN ETTİ

Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, 'Alınan kararlar kesindir! Vatandaş güvenliğini korumak ve kaosa neden olmak isteyenleri kontrol etmek için olağanüstü hal ilan ediyorum. Şantaja müsaade etmeyeceğiz ve yasalara uygun davranacağız' ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA EYLEMCİ ŞEHİR YOLLARINI KAPATTI

Yerel medya, çok sayıda eylemcinin şehir yollarını, polisin ilerleyişini engellemek için barikatlarla kapattığı ve zaman zaman barikatları yaktığını duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, polisin biber gazı ve tazyikli suyla eylemcileri dağıtmaya çalıştığı ve zaman zaman polis ile eylemciler arasında arbedelerin yaşandığı görüldü.

Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda 350 gözaltı

Hükümet, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:07 Kaynak: DHA
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