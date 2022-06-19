Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 43 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 43 kişi yaralandı

19.06.2022 07:20
Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 43 kişi yaralandı

Ekvador'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protestosunda 43 kişi yaralandı.

Ekvador'da çoğunluğu yerlilerden oluşan binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'yu protestosunda 43 kişi yaralandı.

Quito, Imbabura, Cotopaxi ve Pichincha kentlerinde, ulusal grev kapsamında bir araya gelen gruplar, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstererek, polisle çatıştı.

Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 43 kişi yaralandı, 37 kişi gözaltına alındı.

Otoyolları trafiğe kapatan eylemciler, polise taş atarken güvenlik güçleri ise tazyikli suyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Hükümet sarayı Carondelet'in bulunduğu tarihi merkezde geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis, alanı metal çitlerle kapattı.

OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Lasso, protestoların şiddetlenmesi üzerine başkent Quito dahil 3 kentte olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldı.

Vatandaşların huzuru için bu kararı aldıklarını belirten Lasso, "Başkentimizi ve ülkeyi savunacağıma söz veriyorum. Şartlar beni bugünden itibaren Quito, Imbabura ve Cotopaxi'de olağanüstü hal ilan etmeye zorluyor." ifadesini kullandı.

Hükümet, gösterilerin durması için küçük ve orta ölçekli üreticiler için gübre fiyatının yüzde 50'sine kadar sübvansiyon yapacağını ayrıca devlet bankasının üretime destek amacıyla 3 bin dolara kadar vadesi geçmiş kredilerin affedileceğini bildirdi.

Yerli liderin aracına silahlı saldırı

Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonu (Conaie) Başkanı Leonidas Iza, Cotopaxi eyaletine bağlı Latacunga kentinde seyahat ettiği araca silahlı saldırıda yara almadan kurtuldu.

Iza, olaya ilişkin açıklamasında, "Sonuç alana kadar bu mücadeleyi hep birlikte ve kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Hükümete 10 farklı talepte bulunan yerliler, 14 Haziran'daki açıklamasında, bu isteklerinin yerine getirilmemesi halinde protestodan vazgeçmeyeceklerini ve süresiz olarak ulusal greve gideceklerini kaydetmişti.

Ekim 2021 protestoları

Hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezde 27 ve 28 Ekim 2021'de toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki göstermiş, çıkan olaylarda 8 polis yaralanmış, 37 gösterici gözaltına alınmıştı.

Çoğunluğu yerlilerden oluşan göstericiler, Lasso'nun diyalog teklifi üzerine eylemlerine ara vermişti.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, IMF alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Cumhurbaşkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış ancak bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

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Kaynak: AA

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