Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

22.01.2021 07:37
Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı ilk kez başkent Quito'da bir doktora yapıldı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı ilk kez başkent Quito'da bir doktora yapıldı.

Quito Askeri Hastanesinin acil servisinde çalışan 45 yaşındaki Tabip Binbaşı Jeanneth Morales, ülkede Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Morales, aşıdan sonra yaptığı açıklamada, aşının önemine değinerek, "Salgınla mücadelede aşı olmak bu ülke için bir nimettir." ifadesini kullandı.

Hükümet, ilk aşamada devlet ve özel hastanelerde sağlık personeli olarak çalışan 43 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılmasının amaçlandığını bildirdi.

Bunun yanı sıra yılın sonuna kadar 9 milyon Ekvadorlu'nun aşılanacağı kaydedildi.

Öte yandan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatı Ekvador'daki Quito Havaalanı'na ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 236 bin 189 kişi Kovid-19'a yakalanırken, 14 bin 526 kişi yaşamını yitirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika, Ekvador, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

O Ses Türkiye Rap'in merak edilen ilk fragmanı yayınlandı Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşı yaptıranlar hemen ertesi gün kısıtlamalardan muaf edilmemeli, en az 40 günlük bir süreç olabilir Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Türk bilim insanları tespit etti: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanları tespit etti: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor         
07:28
Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti Selçuk Bayraktar, Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti         
00:06
Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı         
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Sözde" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi         
20:33
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 08:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ekvador'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei