Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi - Son Dakika
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Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi

18.06.2022 12:04

- Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi Ekvador'da pazartesi gününden bu yana hükümetin ekonomi politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar nedeniyle Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

- Ekvador'da IMF protestoları: 3 bölgede OHAL ilan edildi

QUITO - Ekvador'da pazartesi gününden bu yana hükümetin ekonomi politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar nedeniyle Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi.

Latin Amerika ülkesi Ekvador'da hükümetin IMF politikalarına karşı başlatılan protestolar sürüyor. Pazartesi gününden bu yana başkent Quito başta olmak üzere diğer bölgelerde öğrenci ve işçi grupları ile sosyal örgütler tarafından gerçekleştirilen protestolarda yollar kapatılırken, zaman zaman tansiyon yükseliyor. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkenti ve ülkeyi korumaya söz verdim" ifadelerini kullanarak Imbabura, Cotopaxi ve başkent Quito'nun yer aldığı Pichincha'da 30 gün süreyle toplanma, yürüyüş gibi etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Quito'da yerel saatle 22.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını vurgulayan Lasso, olağanüstü hal ilanıyla eş zamanlı olarak zor durumdaki aileleri desteklemek için alınan acil önlemleri de açıkladı. Bu çerçevede hükümet, tüm akaryakıt fiyatlarını donduracak ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini iptal edecek ve protestocuların tepki gösterdiği sağlık sisteminde de acil durum ilan edecek. Çiftçilere, gübre almaları için yüzde 50 sübvansiyon ve ayrıca 5 bin dolara kadar vadeli kredi alma fırsatı sunulacak.

Protestolar nasıl yayıldı?

Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu organizatörlüğündeki protestolar, 13 Haziran'da 11 bölgede küçük çaplı gösterilerle başladı ve ertesi gün polisin konfederasyon lideri Leonidas Iza'yı gözaltına almasıyla giderek yayıldı. Quito'ya giden otoyollar da dahil olmak üzere ülke genelindeki yollar protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda en az 43 kişi yaralandı. Protestocular, hükümete akaryakıt fiyatlarının dondurulması, devlet varlıklarının özelleştirilmesinin durdurulması, maden şirketlerinin imtiyaz alanlarının genişletilmesinin yasaklanması ve muhtaç ailelere yardım edilmesi de dahil olmak üzere 10 talebin yer aldığı bir liste sunarken, akaryakıt fiyatlarının dizel için 1.50 dolara ve benzin için 2.10 dolara düşürülmesini istedi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Iza dün yaptığı açıklamada, "Ekvador devletinin karşı karşıya olduğu krizi kimse görmezden gelmek istemiyor ancak krizin herkesi etkilediğini anlamalıyız. Başkan Lasso taleplere yanıt verene kadar protestolar devam edecek" diyerek hükümetin ekonomik ve sosyal sorunları çözmek için IMF politikalarını izlemeye daha az odaklanması gerektiğini vurgulamıştı.

IMF anlaşması

Ekvador'un IMF ile yaptığı 6,5 milyar dolarlık anlaşma bu yıl sona eriyor. Anlaşma, vergi artışlarını, sübvansiyonların kaldırılmasını ve savunmasız sektörler için daha fazla ekonomik yardımı içeriyordu.

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Kaynak: İHA

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