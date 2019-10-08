Son Dakika Haberleri: Ekvador'da kemer sıkma politikalarına yerli halkın protestoları 5. gününde: 477 kişi gözaltında
Son Dakika Dünya Ekvador'da kemer sıkma politikalarına yerli halkın protestoları 5. gününde: 477 kişi gözaltında

Ekvador'da kemer sıkma politikalarına yerli halkın protestoları 5. gününde: 477 kişi gözaltında

8 dakika önce

Ekvador'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı yerli halk ve işçilerin ortak protestoları beşinci gününe girdi. Ülkenin ana arterlerini ve sokakları adeta felç eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 477'ye ulaştı.

Ekvador'da kemer sıkma politikalarına yerli halkın protestoları 5. gününde: 477 kişi gözaltında, System.String[]

Ekvador'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı yerli halk ve işçilerin ortak protestoları beşinci gününe girdi. Ülkenin ana arterlerini ve sokakları adeta felç eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 477'ye ulaştı.


İçişleri Bakanlığı göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedelerde 10'dan fazla polisin yaralandığını ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:36 
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