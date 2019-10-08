Ekvador'da kemer sıkma politikalarına yerli halkın protestoları 5. gününde: 477 kişi gözaltında

Ekvador'da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı yerli halk ve işçilerin ortak protestoları beşinci gününe girdi. Ülkenin ana arterlerini ve sokakları adeta felç eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 477'ye ulaştı.



İçişleri Bakanlığı göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedelerde 10'dan fazla polisin yaralandığını ve bir kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.