Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı
1 saat önce
Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.
Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.
Ülkenin başkenti Quito'da, 7'si erkek 1'i kadın 8 polis, Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) üyeleri tarafından Ekvador Kültür Merkezi'nde rehin alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:51
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