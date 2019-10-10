Son Dakika Haberleri: Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı
Son Dakika Dünya Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı

1 saat önce

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı, System.String[]

Ekvador'da kemer sıkma politikalarını protesto eden yerliler 8 polisi rehin aldı. Ülkedeki şiddetli protestolar 7 gündür devam ediyor.


Ülkenin başkenti Quito'da, 7'si erkek 1'i kadın 8 polis, Ekvador Yerli Halklar Konfederasyonu (CONAIE) üyeleri tarafından Ekvador Kültür Merkezi'nde rehin alındı.

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Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:51 
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