Ekvador'da korona ile mücadele için 63 kilometrelik bisiklet yolu - Son Dakika

Ekvador'da korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını sınırlandırmak için alınan kararın ardından başkent Kito'da 63 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu.



Ekvador, korona virüs salgını ile mücadelede farklı bir yöntem buldu. Korona virüs salgınında toplu taşıma araçlarının kullanımının sınırlandırılmasının ardından pek çok kişi bisiklet kullanmayı tercih etti. Bisiklet kullananların sayısında yaşanan artışın ardından hükümet harekete geçti. Başkent Kito'da 63 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu. Görevliler, bisiklet yolu için ayrılan bölüme trafik işaretleri çizdi.



İki bisikletin arasında 2 metre olması kararı alındı. - QUITO