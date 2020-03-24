Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı - Son Dakika
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Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı

33 dakika önce

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 27'ye, vaka sayısı 1049'a yükseldi.

Ekvador'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27'ye çıktı, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 27'ye, vaka sayısı 1049'a yükseldi.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre, Ekvador Ulusal Risk Servisi Müdürü Alexandra Ocles, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Ocles, ölen hastaların 52 ila 79 yaşlarında olduğunu açıkladı.

Böylece söz konusu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı, vaka sayısı da 1049'a ulaştı.

Ekvador'da hükümet, geçen hafta, sağlık, güvenlik ve afetlere müdahale dışında tüm kamu hizmetlerini durdurmuş ve ülke genelinde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Güney Amerika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:36 Kaynak: AA

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